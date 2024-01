Dendoncker visite mediche, poi la Lazio.

Dendoncker visite mediche e già disponibile per la Lazio.

Conclusa la trattativa con l’Aston Villa, il calciatore belga, svolgerà nella giornata di oggi le visite mediche a Villa Stuart. Resterà nella capitale per firmare il contratto, presso la sede della Filmauro.

Leander Dendoncker arriverà con la formula del prestito, con diritto di riscatto, fissato a 9 milioni di euro.

Centrocampista con caratteristiche difensive, può svolgere il ruolo di mediano davanti alla difesa, grande forza fisica, ma anche qualità tecniche.

Sara’ un vice Anguissa, con lui e Traore il centrocampo del Napoli, può dirsi completato.

Tutte le forze ora, saranno impiegate sul difensore centrale.

In queste ore si sta definendo l’operazione con l’ Udinese, per Nehuen Perez, senza inserire contropartite, visto che Ostigard non accetta la destinazione friulana.

Vista l’emergenza in casa Napoli, tra squalifiche e infortuni, per la partita contro la Lazio, anche Dendoncker sarà inserito nella lista dei convocati. Partirà inevitabilmente dalla panchina, ma sarà una pedina in più, nello scacchiere di Mazzari, che dovrà rinunciare anche a Cajuste, per infortunio.

Gli unici dubbi su Dendoncker sono legati alla sua condizione fisica, visto che quest’anno ha giocato poco. Solo 120’ accumulati per lui, una presenza da titolare, con gol, nella partita tra Aston Villa e Manchester United.

Il Napoli lo conobbe quando era un ragazzino, in occasione del Torneo di Viareggio. Anche Milan e Atalanta avevano messo gli occhi su di lei, ma le richieste della sessione estiva di mercato, furono ritenute eccessive.

Il club di De Laurentiis ha approfittato dello scarso utilizzo, del belga, in questa stagione, per poterlo prendere a condizioni vantaggiose.

Già da Domenica, contro la Lazio, si potrà vedere qualcosa, di questa ennesima scommessa, dei partenopei.

