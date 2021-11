Demme in cattedra con il Legia: che lezione di regia a Varsavia

Quando vedi un giocatore come Diego Demme salire in cattedra, come ha fatto contro il Legia Varsavia, riuscendo a tradurre le intenzioni del suo allenatore in azioni di gioco, la domanda che salta in mente è sempre la stessa: come fa a non avere il posto fisso nell’undici titolare.

Probabilmente perché Spalletti ha moltissime armi in più a sua disposizione, oltre alla regia illuminata del tedesco. Nondimeno, quale sia il percorso che lo porta a scegliere un centrocampista anziché un altro, ieri il tecnico toscano ha affidato la prima costruzione all’ex Lipsia.

Che l’ha ripagato con una prestazione monstre. Muovendosi comunque in funzione della palla. Occupando la classica posizione da vertice basso, che viene naturalmente associata a chi è deputato ad organizzare la manovra.

Intuito e pazienza, questo porta Demme

In effetti, sono ben pochi nel Napoli, almeno tra quelli che non scendono in campo con una certa regolarità, a comunicare lo stesso senso di intelligenza calcistica veicolato da Demme.

Una sagacia tattica che gli consente di leggere in anticipo l’azione, creando così le condizioni per sviluppare il calcio che maggiormente si addice alle sue abilità.

Il baricentro basso, associato all’ostinazione con cui riesce a mettersi costantemente nel modo migliore per ricevere la palla e favorirne lo scorrimento, determinano qualcosa di magico, lì nel mezzo.

La squadra gli gira attorno con estrema facilità, nonostante interpreti il ruolo di pivote in maniera diametralmente opposta rispetto a Fabiàn Ruiz. Sicuramente con gesti meno raffinati, dal punto di vista meramente qualitativo.

Continuità nel gioco, pur con uomini diversi

Eppure, anche al cospetto dei polacchi, Demme s’è piazzato davanti alla difesa ed ha prodotto il suo calcio con la forza di una idea precisa: trasmissione sul breve, nessun forzatura.

Del resto, conosce il calcio. E’ la sua materia. Sa di cosa si parla, quando bisogna risalire con la palla dal basso, pazientemente. Anche sotto pressione, dunque, senza rischiare alcunché.

Ecco, la forza di questo Napoli risiede proprio nella capacità di sapersi adattare non soltanto agli avversari. Ma pure alle diverse caratteristiche dei giocatori, scelti di volta in volta, per essere protagonisti.

Del resto, quante altre squadre possono vantare un organico talmente profondo e ricco di talento, da potersi permettere di “panchinare” un metodista del genere…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati