Demme a Villa Stuart, confermata la lesione del collaterale: starà fuori almeno due mesi

L’amichevole con la Pro Vercelli ha fatto precipitare Diego Demme in un vero incubo. Le conseguenze del contrasto con Comi sono state davvero devastanti A confermare quanto brutto fosse l’infortunio, ha provveduto la visita di controllo effettuata a Villa Stuart dal Professor Mariani.

Il tedesco, infatti, è stato accompagnato a Roma dal Dott. Raffaele Canonico, Responsabile Sanitario del Napoli. Il consulto con Mariani ha confermato il trauma contusivo-distorsivo, con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro.

In pratica, il centrocampista azzurro, che inizierà sin da subito l’iter riabilitativo, dovrebbe rimanere fermo ai box per un periodo compreso tra i due ed i tre mesi. In ogni caso, per avere una maggiore certezza relativa ai tempi di recupero, nei prossimi giorni verranno fatte ulteriori valutazioni.

Nel senso che, al netto della risposta che il ginocchio di Demme potrebbe avere, in relazione al programma di riabilitazione, il Napoli vorrebbe valutare anche l’ipotesi di un intervento chirurgico, funzionale a migliorare la stabilità dell’arto. Nonchè consentire un guadagno, in termini di giorni, stimabile intorno alle tre settimane prima del previsto.

Insomma, ad oggi, la squadra partenopea dovrà mettere in preventivo un’assenza del suo pivote fino ad ottobre inoltrato: ovvero, tra le 7 e le 10 partite ci campionato.

E meno male che non c’è stato alcun interessamento del legamento crociato. Altrimenti, da incubo si passava a dramma, con la necessità di operare, preventivando poi non meno di sei mesi in infermeria.

