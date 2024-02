Delusione Napoli: il Milan si impone con un gol di Theo Hernandez

Nel big match del Meazza, il Milan ha avuto la meglio sul Napoli in una partita avvincente e combattuta. Nonostante un buon avvio di gara della squadra di Mazzarri con il gol sfiorato da Simeone, il gol di Theo Hernandez ha deciso il match dopo un buco difensivo della difesa partenopea. Fino al gol dell’esterno rossonero il Napoli aveva dimostrato grande aggressività, idee, chiudendo molto bene gli spazi ai trequartisti rossoneri. Dopo il gol l’inerzia della gara è cambiata ed il Milan è riuscito a trovare più spazi rendendosi più volte pericoloso. Nel finale di gara con le due squadre lunghissime il Napoli si butta alla ricerca disperata del pareggio sfiorandolo più volte. Con i tre punti di stasera il Milan è terzo in classifica a 52 punti. Il Napoli nono a 35 punti.

Pioli schiera il Milan con il 4-2-3-1 con Adli e Bennacer in mezzo, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. Risponde Mazzarri con un 3-5-2 piazzando Lobotka in regia, Anguissa e Zielinski ai suoi lati. In avanti Kvaratskhelia e Simeone. Buon avvio di gara del Napoli che prova a giocare in verticale per sorprendere il Milan nella fase di transizione. Anguissa parte molto basso per dare una mano ai tre centrali difensivi. Il Milan fa possesso palla faticando però a trovare spazi ed appoggiarsi agli attaccanti. La squadra di Mazzarri sfiora il vantaggio all’11 con Simeone che servito benissimo da Kvaratskhelia colpisce il palo esterno dopo un’ottima girata di destro. Interessante la posizione di Loftus-Cheek che si muove tra le linee. Grande reattività in fase di non possesso del Napoli che chiude benissimo gli spazi ai trequartisti rossoneri. Ma al 24′ arriva il vantaggio del Milan per un buco difensivo della formazione di Mazzarri. Theo Hernandez accelera e scarica per Giroud. L’attaccante francese smista per Leao che verticalizza subito per Hernandez che entra in area e buca Gollini in uscita per il vantaggio del Milan. Quarto gol in campionato per l’esterno rossonero. Cambia l’inerzia della partita. Il Milan sulle ali dell’entusiasmo riesce a trovare con più facilità linee di passaggio ben chiuse in precedenza dal Napoli. Ci prova Leao dal limite dell’area con un destro a giro respinto da Gollini. Al 36′ esce Calabria per un problema muscolare. Al suo posto Florenzi. Prova una reazione il Napoli ma il Milan sembra aver preso le misure e si chiude senza troppi affanni. Si chiude la prima frazione con la squadra di Pioli in vantaggio 1-0.

Inizia la ripresa, nel Napoli entra Politano al posto di Ostigard. Attacca il Milan, Adli serve sulla trequarti Florenzi. Il terzino rossonero fa partire una conclusione potente di destro neutralizzata da Gollini in due tempi. Al 54′ erroraccio di Bennacer che dà il via libera a Simeone. L’attaccante arriva al limite dell’area e calcia di destro di poco sopra la traversa. Un minuto dopo Mazzarri richiama lo stesso Simeone per Raspadori. Sale la pressione del Napoli che cerca di ripulire i palloni sulla trequarti. Ci prova Politano al tiro da fuori area ma una deviazione favorisce la parata di Maignan. Grandissima azione di Kvara che salta di netto Bennacer, entra in area ma viene chiuso all’ultimo da Florenzi in angolo.

Fase della gara frizzante con le due squadre pronte a ripartire una volta riconquistata la palla. Nel Milan entrano Musah e Simic per Bennacer e Kjaer. Ancora pericoloso Kvara che va sul destro e conclude da fuori area. Tiro centrale, ben parato da Maignan. Risponde subito Leao. Musah in area serve il portoghese che va sul destro a da buona posizione conclude sul fondo. Doppio cambio nel Napoli. Olivera e Lindstrom rilevano Mazzocchi e Zielinski. Squadre lunghissime. La squadra di Mazzarri sembra disporsi ora con il 4-4-2 con Lindstrom esterno sinistro alto. Pioli richiama Giroud e Pulisic per Jimenez e Jovic. All’89 doppia occasione per il Napoli. Prima autopalo di Simic e poi conclusione di Di Lorenzo con Maignan che smanaccia sopra la traversa. Nel Napoli fuori Juan Jesus dentro Ngonge. Finisce qui il match. Milan batte Napoli 1-0.

