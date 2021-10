Della Frera: “Quindici giorni per il nuovo protocollo semplificato anti-Covid”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter Della Frera, membro AIC della commissione medica della FIGC, soffermandosi sul nuovo protocollo anti-Covid.

“Il caso Rabiot? Non mi esprimo su questa vicenda”

“Perché non si può stabilire con certezza se il calciatore sia No-Vax o meno. È un aspetto che riguarda la sua privacy e neanche il suo medico può divulgare questa notizia. In Italia faremo un nuovo protocollo per semplificare il percorso dei calciatori vaccinati e mantenere alta la guardia contro il Covid. La strada sarà quella intrapresa dal Governo per i posti di lavoro”.

“I tempi del nuovo protocollo? Speriamo di farcela in quindici giorni”

“L’obbligo vaccinale per i calciatori? Non si può obbligare nessuno, ma si può portare avanti un’importante campagna di sensibilizzazione per convincere anche il restante 2% non ancora vaccinato a farlo. Mettere fuori rosa i calciatori No-Vax? Penso che si vada verso la strada di sottoporre a continui tamponi coloro che non vogliono vaccinarsi per permettere loro di restare nel gruppo squadra”.

