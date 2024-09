Delio Rossi: “Napoli con margini di miglioramento; obiettivo Coppa Italia”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Delio Rossi, allenatore, ex allenatore fra le tante di Lazio, Palermo, Ascoli e Salernitana.

Dopo Juventus-Napoli, quale squadra ha visto meglio?

“Sono due squadre più solide rispetto al Milan. Secondo me, il Napoli ha molti più margini di miglioramento: Conte è un allenatore eccezionale, e visto che può lavorare per una partita a settimana, alla lunga peserà”.

Coppa Italia: è un obiettivo per il Napoli?

“Sicuramente sì: punterà alla vittoria, hanno una rosa che può competere fino in fondo. Il Palermo indubbiamente vorrà fare bella figura. Il Napoli, quindi, non deve abbassare l’attenzione: in Coppa Italia ci sono state spesso delle sorprese, di squadre di categoria inferiore che hanno battuto squadre di Serie A. D’altronde per il Palermo non ci sono pressioni, se la gioca senza troppi pensieri. Chiaramente la rosa del Napoli ha delle alternative superiori”.

C’è una macchia in questo Napoli? Ad inizio stagione si criticava la catena di destra, ma Mazzocchi è funzionale nel gioco di Conte…

“Il problema è trovare la chiave giusta, e Conte ha dei giocatori adatti per variare il modulo di gioco e trovare i titolari adatti. Ho la sensazione che Di Lorenzo sia sprecato come terzo di destra in difesa. Ha un centrocampo, con l’imbarazzo della scelta, così come in attacco. Credo che Conte possa optare per una difesa a quattro. Rrahmani farà bene, ma Buongiorno non mi sembra che abbia quelle capacità di leadership adatte. C’era Kim nell’anno dello scudetto, che non rubava l’occhio, però faceva funzionare il reparto, come Albiol”.

