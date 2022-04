Delio Rossi: “Mertens superiore a Osimhen. Il Napoli ha tanto da perdere con la Fiorentina”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Delio Rossi.

Queste le sue considerazioni in ottica scudetto: “Al di là dei punti, l’elemento che verrà fuori nella corsa Scudetto è quello della condizione fisica...”.

L’ex tecnico, tra le altre, di Lazio e Fiorentina ha risposto così, quando gli è stato chiesto, in questo momento della stagione, quale allenatore può dare di più. “Sono tutti importanti ed esperti. Sicuramente quello più abituato a stare in alto è Spalletti…“.

L’artefice del miracolo Salernitana, condotta dalla C1 alle soglie della massima categoria nell’arco di un biennio bellissimo si sofferma poi sulle caratteristiche di alcuni singoli, che potrebbero favorire il Napoli rispetto alla concorrenza: “Dal punto di vista della qualità del gioco sono convinto che Mertens sia superiore rispetto a Osimhen, fermo restando che secondo me è stato molto bravo l’allenatore a servirlo, Spalletti non gli chiede quasi mai di venire incontro. C’è anche da considerare il fatto che Osimhen ora conosce meglio i compagni e la lingua. Dal punto di vista della qualità del gioco penso che Mertens sia ancora un interprete migliore...”.

Nella dicotomia in attacco tra Ciro il belga e il centravanti nigeriano, il mister che portò il Palermo al quinto posto in classifica, e conseguente accesso alla Europa League, manifesta chiaramente le sue preferenze: “Mertens sottopunta o punta centrale? Come punta centrale vedo meglio Osimhen, ma Mertens è un giocatore più evoluto, non è un Lewandowski o un Vlahovic. Dipende molto da quello che vuole l’allenatore. Dal punto di vista tecnico sicuramente Mertens si trova meglio alle spalle...”.

Finale dedicato ad un pronostico su Napoli-Fiorentina: “Il Napoli ha tanto da perdere, la Fiorentina verrà a giocarsi la partita ma penso che ogni partita abbia una storia a sé. Il Napoli, se vuole davvero lottare per qualcosa di importante, deve fare sua la partita!”.

