Delio Rossi: “Il Napoli ritrovi lucidità”

Delio Rossi, ex tecnico della Salernitana, e’ stato intervistato nella trasmissione “Febbre a 90″ su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco per voi le dichiarazioni del tecnico Delio Rossi:

“La gara di Empoli era vinta, poi in 1o’ di blackout totale si è vanificato tutto. Peccato. Il fatto è che si vede tutto nero, 1 punto in 3 partite, il miraggio scudetto non c’è più ma se si guarda all’obiettivo stagionale, al piazzamento Champions, allora la stagione è positiva.

La delusione la capisco, quando ci sono stati infortuni il Napoli ha fatto bene, ora alcuni giocatori non sono in condizione e forse questo è il rammarico. Il Napoli però non è inferiore ad Inter e Milan, ora si rischia di buttare via l’acqua con tutto il bambino e di fare valutazioni errate.

In questo momento si cerca di trovare il colpevole e per me è un errore. Bisogna invece fare quadrato, quando le cose non vanno bene non si deve trovare un responsabile, ma mantenere la calma e chiudere bene la stagione. Poi, a bocce ferme, sarà necessario valutare cosa ha funzionato e cosa no. Non bisogna essere umorali, il Napoli deve mantenere e possibilmente ritrovare la lucidità, se ti lasci prendere dallo scoramento e cerchi un colpevole, puoi perdere la calma e l’obiettivo. Non conosco lo spogliatoio azzurro, ma gli uomini si vedono nelle difficoltà: se c’è in loro un pizzico di autostima allora si guarderanno in faccia e usciranno da questo momento negativo, portando il Napoli in Champions. Altrimenti si tratterebbe solo di piccoli uomini”.

