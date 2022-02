Del Piero: “E’ un’altra Coppa, per il Napoli missione possibile”

Ex Pallone d’ oro, e Campione del Mondo 2006, Alessandro Del Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport, in merito alla gara di stasera tra Napoli e Barcallona al Maradona definendo una “missione possibile” la qualificazione del Napoli contro gli uomini di Xavi. Vi riportiamo le parole del Campione del Mondo 2006 Alex Del Piero ai microfoni di Skysport: “

“Contro il Barcellona è una missione possibile per il Napoli, perché Spalletti ha dato un’identità a questa squadra che già giocava bene con gli altri allenatori. Però continuare a farla giocare bene non era una cosa scontata. Il Napoli ha superato un momento critico, corrispondente ai tanti infortuni e anche alla Coppa d’Africa con giocatori cardine che sono andati via. Koulibaly è un leader nato, non solo in difesa, ma anche all’interno della squadra. Ha superato molto bene quelle criticità, con giocatori che giocavano bene, si divertivano e ottenevano grandi risultati. Il pareggio col Cagliari fa storcere un po’ il naso a tutti, ma ora non siamo ai gironi, siamo nel dentro o fuori. E’ un’altra coppa e le cose sono molto più serie, la testa è molto più presa. Quindi se giochi contro una squadra che dà la vita per fare un punto devi faticare tanto”.

