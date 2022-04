Del Genio: “Zielinsky non giochera’ contro la Roma? Dipendera’ dal tipo di gara…”

Il giornalista -tifoso di Tele A Paolo Del Genio, e intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni su una possibile rinuncia a Zielinsky dal primo minuto contro la Roma. Il giornalista si e’ cosi’ espresso ai microfoni della Radio Ufficiale del Calcio Napoli:

“Zielinski non giocherà contro la Roma? Se si volesse andare con la palla lunga per Osimhen, come con la Fiorentina, allora Zielinski è tagliato fuori. Se invece con la Roma si vuole fare un altro tipo di partita, il polacco con le sue qualità tecniche può sempre emergere”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w http://www.persemprennapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati