Del Genio: “Vi spiego perchè il dominio Milan è solo una sensazione”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il noto giornalista esperto di tattica Paolo Del Genio ha parlato dei giudizi su Milan-Napoli chiarendo alcuni aspetti tattici della partita.

“Rrahmani e Kim hanno contenuto un giocatore fenomenale di testa. Il Milan non ha davvero dominato la partita come qualcuno ha detto, ma è stata un’impressione perché hanno Giroud che è uno dei migliori colpitori di testa al mondo ed il loro compito è facilitato perché lanciavano lungo subito su Giroud, ma il dominio non c’è stato perché se pensiamo ai duelli Lobotka dominante, Anguissa ha limitato bene Tonali ed è uscito fuori alla distanza, Bennacer ha faticato sugli strappi di Zielinski, cosa abbiamo sofferto? Non lo so, solo la palla lunga su Giroud e l’aggressione che ti dà la sensazione di opprimerti.

Entusiasmo? C’è gioia, ma non euforia incontrollata che sarebbe fuori posto. Qualcuno che viene da fuori Napoli nelle tv locali ci dirà che ci entusiasmiamo subito, ma invece c’è fin troppa serenità”

