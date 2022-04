Del Genio: Un Napoli di errori e staticità

Paolo del Genio, giornalista sportivo napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss.

Le sue parole non sono state “dolci” nei confronti degli azzurri, ai quali si recriminano troppi errori ed eccessiva staticità in campo.

Un atteggiamento non da squadra sul podio, questo è certo.

L’Intervista di Paolo del Genio

“Lo scorso anno le cose si erano aggiustate quasi tutte, oggi sono peggiorate rapidamente dopo un ottimo avvio. L’Empoli crea occasioni da gol con tutti, le ha create anche ieri. Con Mertens in campo il Napoli non è più pericoloso. Mertens è uno che fa gol e gode della stima di tutti quanti noi. ”

Demme è stato esageratamente accantonato. Fabian e Zielinski sono tanto criticati ma aggiungerei che anche Anguissa è fermo: uno dinamico come Demme poteva essere utile. All’errore di Meret non si può rimediare, ma a quello di Malcuit si”.

Del Genio su Mertens

Il punto di vista di Del Genio sul belga non è mai stato un segreto. Infatti, il giornalista, dopo Empoli-Napoli su TeleA dichiarò che l’azzurro è un giocatore che Spalletti non conosce come lo conoscono i suoi tifosi.

Di seguito le sue parole:

“Forse Spalletti non conosce Mertens, noi però lo conosciamo bene. Quest’anno Mertens era brillante e doveva giocare di più. Punto, non c’è altro da aggiungere! L’anno scorso abbiamo criticato Gattuso per altri motivi, ma non su Mertens che ha avuto dei problemi. Ci portiamo un grande rammarico sull’utilizzo di questo giocatore. Magari se Mertens fosse rimasto in campo avrebbe dato la carica ai compagni per trovare il gol di 3-1 e decidere la partita”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati