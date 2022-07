DEL GENIO – ZEBIN – KVARATSKHELIA – Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Zerbin? Ho visto dei grandi miglioramenti rispetto agli altri ritiri. Ha capacità fisiche buone e capacità atletiche straordinarie. Ha corsa e gamba da giocatore molto forte. Tecnicamente deve migliorare perché quando si gioca nel Napoli e arrivi negli ultimi trenta metri, devi avere qualità tecnica per incidere. Su questo Zerbin deve ancora lavorare molto, ma è un giocatore che può tornare utile. Nella rosa ci può stare, poi deciderà Spalletti. Non me la sento di bocciare qualcuno solo perchè non ha il “nome”.

Kvara? Mi sembra sicuramente un giocatore forte, farà bene nel nostro calcio ma dipende anche dall’approccio. Vedi Leao che è diventato un fenomeno con un anno di ritardo”.

