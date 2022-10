Del Genio: Spalletti deve modificare un aspetto. Non sono d’accordo su una cosa.

Paolo Del Genio, noto giornalista esperto di tattica, a radio Kiss Kiss Napoli ha commentato la vittoria del Napoli e la conferenza stampa di Spalletti.

“Il Napoli è calato dopo il terzo gol, ma questo è fisiologico. Paradossalmente se gli azzurri non fanno il terzo gol forse giocavano meglio perchè l’attenzione non calava.

Spalletti non si deve innervosire sulle domande tecniche, deve risponderle! Questo suo aspetto caratteriale non mi piace.

Non sono d’accordo con lui quando dice che giocare con Raspadori o Simeone è la stessa cosa. Io credo che Simeone avrebbe prodotto maggiori grattacapi alla difesa del Torino, perchè ha le caratteristiche per fare male in queste partite dove si devono attaccare gli spazi”.

