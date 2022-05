Del Genio: “Spalletti ci dovra’ spiegare perche’ cosi poco insieme Mertens-Osi”

Paolo del Genio, giornalista e tifoso del Napoli, nella sua trasmissione in onda su Tele A, A Tutto Napoli, si e’ espresso cosi su Spalletti:

“Mertens segna un gol ogni 110 minuti, insieme ad Osimhen hanno giocato poco ma portato 13 gol di cui 11 proprio loro contro 2 subiti. Con loro si attacca in un modo totalmente diverso e lui insiste sugli equilibri. Spalletti deve spiegarci perché non li ha fatti giocare insieme perché è inspiegabile. Complimenti per la Champions, ma c’era un’occasione incredibile. Temo che Mertens non firmi con Spalletti in panchina. Il tecnico non lo cambi se la pensa così“

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati