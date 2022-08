Del Genio: “Italiano crea confusione per gli avversari. Su CR7 al Napoli…”

Paolo Del Genio noto giornalista esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato della possibile trattativa che porterebbe Cristiano Ronaldo al Napoli, ma non solo. Infatti ha anche analizzato la sfida di domani contro la Fiorentina.

“Il rendimento di Ronaldo è sceso negli ultimi anni con Juventus e Manchester United. Con lui però chi gli sta vicino segna di meno, perché è un accentratore. Un ruolo che ha meritato per ciò che ha fatto in carriera. Lui è un grande campione, sa ancora fare gol, come pochi nella storia del calcio, ma lavora di meno per la squadra. Il discorso tattico però va fatto anche con un campione come lui, anche proprio a livello di spogliatoio. Può mettere in soggezione i compagni con la sua forte personalità”

Sulla sfida Fiorentina-Napoli

“Italiano è un ottimo allenatore. Anche con lo Spezia cambiava sempre giocatori creando confusione per gli avversari. La Fiorentina ha comunque una buona rosa, è vero non ci sono più grandi nomi ma penso che oggi in conferenza non abbia detto la verità perché i viola sicuramente proveranno a mettere in difficoltà il Napoli”.

