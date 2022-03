Del Genio: “Mertens decisivo da entrante, ma perche’ schierato solo 10′ minuti contro il Milan?”

Paolo Del Genio, il giornalista dichiaratosi “tifoso” non ci sta’, e nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, in onda su Tele A(canale 18 DTT),non le manda certo a dire al tecnico del Napoli Spalletti. Ecco quanto dichiarato nel corso della trasmissione dal giornalista Paolo Del Genio, inerente all’impiego tardivo di Mertens contro il Milan:

“Ormai Mertens non lo dobbiamo più definire bravo tecnicamente, furbo o intelligente. Possiamo dire quello che vogliamo ma i numeri dicono più di tutto. Ha segnato 145 gol, 9 gol quest’anno giocando poco più di 1000 minuti, segna un gol ogni 135 minuti compreso le coppe. E ha segnato nell’ano della gestione Spalletti dove nei momenti belli non ha giocato, ha giocato nei momenti difficili con la squadra ridotta ai minimi termini. Quindi 7 gol suoi hanno già valore di altri gol perchè sono stati segnati in momenti difficili e poi contro Juve, Inter, Atalanta, Lazio. Nei big match ha segnato Dries Mertens, per non parlare poi degli anni precedenti o dei gol fatti in Europa ad esempio a Parigi o con il Liverpool. Non capisco perchè contro il Milan è entrato a 10 minuti dal termine”.

