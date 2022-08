Del Genio: “Meret? Vi spiego perchè sarebbe meglio se lasciasse Napoli”

Paolo Del Genio, noto giornalista sportivo esperto di questioni tecnico-tattiche, è intervenuto come di consueto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Focus del suo intervento alcuni temi dell’amichevole di ieri tra Napoli e Mallorca.

“Sul gol del Mallorca Meret ha sicuramente responsabilità, ma Mario Rui se non gli avesse alzato quella gamba lo avrebbe aiutato.

Secondo me però un portiere deve essere così sicuro da non farsi influenzare neanche da quel gesto del difensore. Io non credo che però il problema sia il gol di ieri o il rigore nella partita precedente, non stiamo a fare le pulci per ogni cosa a questo ragazzo. Il problema è da affrontare con grande lucidità.

Forse e mi dispiace dirlo, non ci sono più le condizioni per restare qui. Più che altro per la situazione che si è creata”.

