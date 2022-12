Del Genio: “Ecco cosa penso di Raspadori, Kvara e il nuovo modulo”

Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Raspadori nella nuova posizione si può anche fare, ma è sempre una fase di rodaggio e va presa con le dovute molle. Il pressing lo si fa solo quando la squadra è al cento per cento. Spalletti sa bene che il Villarreal esce benissimo palla a piede. Ha accettato il rischio imposto dall’avversario perché è giusto che in questa fase si sperimenti.

In Napoli-Liverpool il Napoli è andato a prendere altissimo il Liverpool. Finché Osimhen restò in campo fu devastante.

Kvara? Quest’anno non so che è successo ma condivido tutte le scelte di Spalletti. Ha fatto benissimo a tenere in campo il georgiano per tutti i 90 minuti. Qui il problema non è il 4-2-3-1 o il 4-3-3. E’ la voglia di andare a pressare alto o meno. In campionato il Napoli non lo fa mai, dipende dal momento. Io invito tutti a riflettere. La formazione che ha schierato Spalletti non sarà mai in campo in partite ufficiali. Si può sperimentare in gare amichevoli. A questo servono”

