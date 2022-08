Del Genio: “Ecco cosa penso del caso Meret”

Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Se la società dovesse dire a Spalletti che Meret va via io schiererei Sirigu a Verona. Bisogna schierare chi sa che resta, non per una questione di impegno ma per un fatto di tranquillità mentale. Io, per ora, in assenza di altre informazioni mi attengo a quello che ci è stato detto dal Napoli. Giuntoli ha detto che il Napoli avrebbe preso un solo portiere per affiancare Meret. Se così fosse allora mi aspetto Meret in campo contro l’Hellas e Sirigu in panchina. Perché Raspadori costa tanto? Non è solo il valore del calciatore, ma anche l’età. Lo puoi rivendere a un buon perzzo e se lo schieri come sottopunta può rendere di più rispetto a Mertens dal punto di vista fisico, non certamente tecnico. Fossi in Spalletti non mi preoccuperei troppo della questione equilibrio. Quest’anno in Serie A ci sono diverse squadre nettamente inferiori rispetto alle big del torneo”.

