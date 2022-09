Del Genio: “Do 5 a Spalletti! Sono in disaccordo con una sua affermazione”

Paolo Del Genio, noto giornalista esperto di tattica e conduttore radiofonico, a Kiss Kiss Napoli attacca il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, reo a suo dire, di aver sbagliato formazione contro lo Spezia, squadra battuta dagli azzurri nel finale di gara per 1 a 0.

“Voglio andare controcorrente, a Luciano Spalletti do 5 in pagella! Oggi c’è mancato poco che perdevamo altri punti in casa. Io non avrei mai cambiato due tra Lobotka, Zielinski e Anguissa, lui lo ha fatto e si sono visti i risultati nel primo tempo.

Infatti dopo 45 minuti ha bocciato la scelta Ndombélé per far entrare Lobotka e solo cosi la manovra è diventata più fluida ed incisiva.

A Paolo Del Genio non convince la scelta Ndombélé

Spalletti dice che Ndombélé sta migliorando, io onestamente non sono d’accordo, perchè secondo me nn è riuscito a fare bene niente”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati