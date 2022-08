Del Genio: “Faccio i complimenti al Napoli per un’iniziativa. Sul modulo…”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il noto giornalista Paolo Del Genio che ha parlato del Napoli e del modulo che potrà adottare Spalletti.

Oggi faccio i complimenti al Napoli per la bella iniziativa dell’amichevole gratis per tutti sia in tv che allo stadio. Sono curioso di vedere i nuovi acquisti all’opera. Ci sarà una bella atmosfera, nonostante sia un’amichevole con un avversario di caratura inferiore”.

Sul modulo

“Il Napoli si sta avviando verso il calcio fluido dove i calciatori si vanno a cercare la posizione giusta. Si va verso questa nuova filosofia di cui ne è espressione il Manchester City”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati