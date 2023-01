Dejan Stankovic: ” Il nostro campionato è un altro “

Una bellissima partita quella tra il Napoli e la Sampdoria che ha visto la vittoria degli azzurri. Sebbene la Samp ne sia uscita sconfitta ha lottato per tutti i 90′.

Leggiamo insieme le parole dell’allenatore Dejan Stankovic…

“È stata una partita tosta, l’abbiamo preparata bene fino al gol non eravamo inferiori. Sapevamo contro chi giocavamo, il Napoli è completo e gioca un bel calcio. Voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi, nonostante la sconfitta. Ovviamente in dieci uomini è stato tutto più complicato”.

La condizione dei giocatori:

Cartellino rosso di Rincon: “Non commento l’episodio. Noi abbiamo i nostri obiettivi, la sconfitta è già archiviata. Con questa voglia e umiltà io ci credo” .

LAMMERS – “Gabbiadini aveva un problema e non volevo rischiare. Già eravamo contati, così ho tolto Gabbiadini che comunque stava facendo bene. È stata una scelta forzata. Ma non parlo dei singoli, noi dobbiamo salvarci come gruppo. E il gruppo c’è”.

FERRARIS – “Il ricordo di Vialli e Mihajlovic… C’era troppa emozione per me e ogni tifoso doriano. Devo ringraziare il pubblico, ha dimostrato il proprio attaccamento verso Vialli e Mihajlovic. Il Ferraris deve diventare la nostra fortezza e sono sicuro che i miei calciatori non hanno deluso i tifosi perché hanno lottato fino alla fine”.

