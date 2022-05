Decreto Crescita: Salva l’economia del calcio, ma distrugge i sogni di un ragazzino

Il Decreto Crescita, che probabilmente “salvera‘” le casse del calcio , in particolare il nostrano , per alti fattori si sta rivelando un boomerang, che sta distruggendo i sogni di qualunque ragazzino che ama questo sport.

Nel calcio, si ‘e’ sempre detto che i giovani sono la vera fonte di vita, infatti negli anni addietro, i settori giovanili sfornavano nuove stelle, piu’ di qualsiasi fornaio che ci delizia il palato. Ma stiamo parla di altro , parlo di sport.

Negli anni, il calcio e’ divenuto camaleontico, ed il suo continuo industrializzarsi, fino a diventare la terza forza economica del paese, lo sta trascinando nel limbo del Defoult. A pagare chi sono? Sicuramenete gli appassionati, ma soprattutto i giovani

iInfatti, il Decreto Crescita, non guarda piu’quel giovane ragazzino italiano, che deve concialre studio e calcio, ma guarda fuori porta, anche se si e’ senza un vero talento, va bene uguale, basta che sei straniero. Non per razzismo ci mancherebbe, ma perche’ precludere, chi crede in un sogno?

Questo Decreto potra’ pure’ servire a salvare le casse delle societa’, ma certamente non salva chi specula e lucra sui sogni di questi ragazzi, che sono il vero siero di vita per questo calcio. Vedere tanti giovani che non hanno possibilita’ di esprimere il loro talento, perche’ i preposti non svolgono a pieno i loro compiti, e’ una sconfitta per tutti.

A mio avviso, questo Decreto Crescita, andrebbe modificato, con una postilla dove si legge che i giovani sono il futuro, e non esistono giovani di serie A o B, ma giovani, e tutti devono avere pari diritti e sogni.

Ma questo sarebbe un discorso collettivo, che va dalle Istituzioni fino alle societa di calcio, le quali non si possono neanche definire piu’ squadre italiane, perche’ ormai costruite su stranieri. E se penso che si erano riaperte le frontiere per uno straniero, era il ,1980 poi due, tre..etc. Ne e’ passata di acqua sotto i ponti!

Chiudo con un pensiero sulla scuola, che deve anch’essa contribuire al cambiamento, perche’ non fare un modello USA, e far si che i giovani possano conciliare studio e sport? A voi la palla, ma per quanto riguarda il mio pensiero, se vogliamo veramente ridare ai giovani il futuro , il Decreto Crescita va rivisto per noi adulti, dalle istituzioni all’ultimo dei quarantenni!

