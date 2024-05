De Zerbi spinge Conte verso Napoli.

De Zerbi spinge Conte al Napoli.

Il mercato allenatori entra nella fase calda della stagione. Il Napoli ma non solo, dovrà trovare un tecnico per la prossima stagione, per questo motivo i destini di molto coach risultano interrelati tra loro.

Il nome più gettonato per la panchina azzurra è senza dubbio, quello di Antonio Conte. Per il tecnico salentino, tra le varie ipotesi, quella del Milan è sempre stata al primo posto.

In casa rossonera però, lo scenario prende un’altra direzione: dopo il retromarcia su Lopetegui, non gradito alla tifoseria, De Zerbi è sempre più vicino alla panchina milanista.

Nel corso della giornata odierna, Stefano Agresti, durante la trasmissione di Radio Radio, da per sicuro il passaggio dell’ex Sassuolo, nella capitale lombarda. Nome che affascinerebbe molto la piazza, in linea con la gestione societaria, che vuole puntare sui giovani e sul bel gioco.

A questo punto per Conte non resta che il Napoli, come panchina disponibile.

L’ex Tottenham ha sempre dichiarato di voler restare in Italia, di gradire una piazza calda, di volersi rimettere in gioco. Indizi che spingono sempre più verso la Campania, considerando che la Juventus, altra possibile destinazione, ripartirà da Thiago Motta.

Preso atto della situazione, Antonio Conte, secondo quanto trapela, avrebbe dato la sua disponibilita’, all’entourage di De Laurentiis.

La scelta ora ricade tutta nelle mani, del Presidente azzurro, che ovviamente è consapevole del tipo di investimento a cui andrebbe incontro. Decisione che in ogni caso, dovrà essere presa a stretto giro, i ritardi della passata stagione bruciano ancora, con tutte le difficoltà che ne sono conseguite. Non è da escludere, che il nuovo DS stia già lavorando con il futuro allenatore, sui nomi da puntare per il mercato.

Con l’uscita del film sullo scudetto, chissà che De Laurentiis, non voglia sbancare il botteghino, annunciando l’allenatore, per il prossimo campionato.