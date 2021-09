A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, soffermandosi sul Napoli definendolo “da scudetto” e Spalletti.

“Napoli in corsa per lo scudetto? Sicuramente, ha tutto per lottare per la vittoria del campionato”

“Spalletti si sta dimostrando un grande risanatore di menti e di società, risolve spesso i conflitti interni, come successo con Totti alla Roma ed Icardi all’Inter. Il suo unico problema riguarda i rapporti con i piani alti della società, è questo che gli è costato la panchina dell’Inter nel 2019, anche se Antonio Conte, che ha preso il suo posto, ha sparato più volte a zero contro la dirigenza nerazzurra. Trovo molte analogie tra Conte e Capello, entrambi pensano più a sé stessi che ai propri club”.

De Paola prosegue: “Il Napoli è la migliore squadra del campionato? A mio avviso, il Milan sta esprimendo il calcio migliore”

“Però è una caratteristica delle formazioni allenate da Pioli partire forte e poi rallentare. Del Napoli mi impressiona l’asse centrale costituita da tre colossi come Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Spalletti ha più cultura, non solo calcistica, rispetto a tanti suoi colleghi eccessivamente integralisti. Il rendimento della Juventus? È sicuramente una delle più brutte partenze di sempre nella storia bianconera, però contro il Milan ho visto enormi passi avanti sotto il profilo di gioco. Mettendo in panchina de Ligt, Chiesa e Kulusevski, Allegri ha voluto lanciare un messaggio forte ai tre giocatori”.

