De Nicola: “Gol di Koulibaly alla Juve? Una delle gioie più belle della vita”

A “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alfonso De Nicola, ex responsabile medico della SSC Napoli, soffermandosi sul gol di Koulibaly contro la Juve.

“Gol di Koulibaly contro la Juventus fu un immensa gioia”

“Uscimmo dal campo con il cuore gonfio di gioia. Lo metto molto in alto nella scala dei ricordi proiettando ci in una posizione di classifica straordinaria, con una soddisfazione incredibile. Andò a battere Callejon con il terzo tempo di Koulibaly, era quasi finita la partita. Una gioia incredibile passare da vincitori tra i trofei della Juventus. Il Napoli di oggi? È in una situazione di grande salute, ora tutti i tifosi devono stare vicini al presidente Aurelio De Laurentiis perché ha bisogno di grande spinta in questo momento particolare. Dobbiamo sostenere la società in questo momento perché è una società che ci ha portato lontano”.

