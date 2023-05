De Magistris: Lo stadio deve essere dei cittadini. La Juve? Sanzione lieve per la gravità dei fatti

L’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris è intervenuto oggi a CalcioNapoli24Live in merito alla vicenda stadio ed al caso dell’ammenda alla Juve.

“Concessione stadio per 99 anni? Non sono favorevole perché credo che lo stadio debba essere dei cittadini, della città e del popolo, perché i sindaci, i presidenti, le società cambiano. Invece quello che c’è sempre è il popolo, la città e lo stadio deve essere della città e del popolo Poi se si vuole fare uno stadio nuovo – che è sempre una cosa buona- allora lo deve fare un privato perché nel pubblico non ci sono le condizioni; quindi lo stadio lo lascerei nelle mani del comune in un rapporto di ottima collaborazione con chi detiene la società e ci ha fatto arrivare oggi così in alto.”

Sul caso Juve poi ha affermato:

“Non condivido la valutazione fatta da Gravina. In questi mesi si è arrivati ad una soluzione che affievolisce moltissimo la sanzione rispetto alla gravità dei fatti. Per dirla in maniera efficace: mi viene da dire che alla Juve sia andata particolarmente bene rispetto ai fatti che abbiamo potuto leggere. “

