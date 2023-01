De Maggio: “Un uccellino mi ha fatto una rivelazione sulla Juve, sarà un brutto San Valentino”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla Juve.

Il club bianconero ha già subito 15 punti di penalizzazione ma i processi a suo carico sono lunghi.

De Maggio sulla Juve

“La penalizzazione di quindici punti in classifica inflitta alla Juventus per il primo filone plusvalenze non sarà l’unica. Da una soffiata che ho avuto, il club bianconero trascorrerà un brutto San Valentino: a metà febbraio dovrebbe arrivare un’altra punizione esattamente identica a quella da poco annunciata. Ci saranno altri quindi punti in meno per gli illeciti commessi“.

