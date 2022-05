De Maggio su Bernardeschi: ” Ma siamo impazziti…Bernardeschi non sarebbe un colpo…”

Il Direttore della Radio Ufficiale del Calcio Napoli, Walter De Maggio, ai microfoni della sua trasmissione radiofonica, ha parlato di Federico Bernardeschi , in ottica Napoli, ed ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Tutti mi scrivono che Bernardeschi verrebbe a prendere la pensione, oppure cosa verrebbe a fare qui. Ma stiamo impazzendo a Napoli? Stiamo mettendo in discussione Bernardeschi a parametro zero? Prendere Bernardeschi a zero sarebbe un colpo. Si accontenterebbe di un ingaggio da 2,5-3 milioni per tre anni ed è uno che ha vinto gli Scudetti alla Juventus, dunque non si farebbe intimorire dalle pressioni di Napoli-Fiorentina o di Empoli-Napoli”.

