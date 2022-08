Valter De Maggio, giornalista e direttore di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del calcio Napoli, ha rivelato un importante retroscena relativo a Mertens ed il motivo del suo mancato prolungamento di contratto:

“Mertens non va alla Juve, è una notizia che vi do in esclusiva: il belga era a Capri con moglie e figlio, è stato a una cena privata. Mi dicono è molto giù di morale, è molto triste, non accetta l’idea di lasciare Napoli, non ha rinnovato non per motivi economici ma perché non c’è feeling con l’allenatore e quindi con Spalletti avrebbe giocato pochissimo quindi il problema era tattico. Al taglio della torta è scoppiato a piangere. Uno così alla Juve non ci va”.

