De Maggio: “Noi viviamo la quotidianita’, Il Napoli no”

Walter De Maggio, giornalista , hai microfoni della radio ufficiale del calcio napoli, parla a chiare lettere di na mancanza da parte del calcio napoli:

“Noi viviamo la quotidianità e io faccio un piccolo rimprovero al Napoli. Questo nessuno del Napoli lo fa. Esempio, vigliotti. La radio la mattina. Noi di Kiss Kiss. Tre ore. Tu un’altro orario. E poi messaggi e poi le telefonate e poi filo diretto. Poi Paolo del genio, poi due di mercato. Poi oggi è uscito fuori anche il volantino sul mattino., barzellette, i tuoi conti in banca. OK, tutto normale. E un’aria brutta. Ma veramente brutta. Sta a noi anche trovare la soluzione, perché non possiamo far finta di nulla. Ne può far finta di nulla e Napoli, Il clima è brutto., e non è in linea con i risultati raggiunti. Il Napoli in Champions, Il Napoli è già sostituito, quelli che sono andati via. Il Napoli ha lottato per lo scudetto, quindi ed il Presidente dice che faremo di tutto per lottare per lo scudetto il prossimo anno. Il clima non si confà a quelli che sono i risultati. Un problema sicuramente c’è. Sembra tutto questo astio nei confronti del Presidente, ma mi risulta che. Quest’Ultimo sia molto amareggiato. Dici, ma come, ora che siamo tornati in Champions nemmeno va bene e cosa dobbiamo fare?“

