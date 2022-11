De Maggio: “Colpo per giugno! Con l’Udinese si tratta per un doppio arrivo”

Lazar Samardžić è nel mirino del Napoli. Non per gennaio, ma per la prossima estate. A riferirlo è Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli

Lazar Samardžić è nel mirino del Napoli. Non per gennaio, ma per la prossima estate. Un talento che piace molto a Spalletti che lo aveva anche elogiato al termine della gara di sabato scorso. A riferirlo è Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli. Il giornalista aggiunge: “La vera notizia è che con l’Udinese si potrebbe aprire anche un tavolo per il 2006 Pafundi”.

