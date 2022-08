De Maggio- Alvino, il “duetto” da Narciso

Walter De Maggio direttore di Radio Gol, e Carlo Alvino, giornalista, hanno trasmesso un bel duetto, proprio alla radio ufficiale del calcio Napoli, ed hanno fatto il punto sul mercato del Napoli, fin qui svolto:

Alvino parte con…Kim

Anche Kim è stato uno che mi ha sorpreso., per i tempi brevi di inserimento.”….De Maggio...” non mi pronuncio ancora, però non avete visto niente”…riprende la parola

Alvino…” da da da da, da qualche settimana a questa parte perché bisogna fare i complimenti al Napoli per questa campagna acquisti, al di là di quello che puoi dire, il campo che si inserirà prima che si inserirà poi il Napoli aveva un’idea durante questa campagna acquisti e l’ha portata avanti. Napoli ha portato in maglia azzurra. Solo il. I numeri uno della lista e i sostituti, chi pensiamo possa sostituire Ghoulam? Ecco Mathias Olivera!… Chi pensiamo che possa sostituire Lorenzo Insigne? , Kvaraskhelia, preso! Chi pensiamo che possa sostituire Petagna? Simeone,preso! Una società che prende solo il piano a, Per sostituire chi è andato via, dimostra di avere le idee chiare. …

.riprende De Maggio...” , Carlo, io ti dico di più, io sono innamorato. di Dries Mertens, e Lorenzo Insigne, 31 anni, Insigne, 35 Mertens. Arrivano, Kvaratskhelia 21 anni, e Raspadori 22, E chiaro che tutti ci restiamo male se non rinnova Mertens e nemmeno Insigne, ma è chiaro che il Napoli guarda già in chiave futura. Perché prende due prontissimi, e lo si sta vedendo con il giocatore georgiano, Mentre per raspadori, Un po troppo in fretta paragonato a pablito, E se tu pensi che tra 5 anni Mertens avrà quarant’anni? E Insigne 36. Mentre va là ne avrà 26. E Raspadori 27. …

Ecco il Carlo... Il giorno che abbiamo ufficializzato l’addio di Dries Mertens. Dal Napoli, ricordo che il primo giorno di ritiro del Napoli a Castel di Sangro..

.ma ancora De Maggio a bearsi… Posso prendermi un piccolo merito? Così per giocare, dissi che il Napoli. Cade, era un poker di acquisti. E feci nome di Kim. Simeone. E Raspadori, manca solo il quarto. Perché io dissi se viene Navas. ..

.poi Alvino chiude col botto...togli il se (Su Navas!).. Dicevo, quando abbiamo ufficializzato Live l’addio di Mertens, Mertens, aperta di pomeriggio tu riceva, dispiace anche io il sangue, direi però quella sera poi mandare in onda l’intervista De Laurentiis che ha fatto tanto loro quell’intervista. Il Presidente dà una spiegazione che oggi è avvalorata dai fatti e la spiegazione di carattere tecnico e anche. Gestionale da parte carne in società ...e qui interviene di cuore De Maggio... Abbassi il Monte ingaggi., abbassi il costo, abbassi l’età. E riesce a fare lo stesso campionato, se non addirittura migliore, Hai fatto un campionato fantastico.”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati