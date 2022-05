De Maggio: “Altri arrivi se si cede, per ora solo due acquisti”

Walter del Maggio, direttore della radio ufficiale del Calcio Napoli, fa il punto sul mercato azzurro fin qui svolto:

“il mercato del Napoli è da considerarsi finito con Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Poi, ove mai dovessero essere delle cessioni, si valuteranno i nomi per sostituirli. Dunque, ad esempio, se parte Fabian si proverà il tutto per tutto su Barak. Oppure se arrivano i 100 milioni per Osimhen la situazione cambierebbe totalmente”.

