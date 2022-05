De Maggio a difesa di ADL: “Processo alle intenzioni, un tiro a bersaglio”

Walter De Maggio, direttore della radio ufficiale del Napoli, corre in aiuto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, vittima, a suo dire , di un “Tiro a Bersaglio” da parte degli organi di stampa:

“Ormai è un tiro al bersaglio contro De Laurentiis a prescindere da quello che dice. In città c’è un clima non bello e penso che di questo debba interrogarsi sia la società che l’ambiente stesso. Vedo la Roma che vince la Conference League ed è già a 31 mila abbonati al 31 maggio. L’Inter ha perso lo Scudetto e registra 23 mila abbonati. Stiamo facendo un processo alle intenzioni, De Laurentiis ha detto che ha fatto offerte a Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabian e sta aspettando una risposta. Poi è che se dovesse perdere tutti e quattro non andrebbe bene”.

