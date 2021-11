De Luca: “Siamo entrati nella quarta ondata! Ecco cosa rischiamo”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì ha dato le ultime notizie sui contagi:

“Siamo pienamente entrati nella quarta ondata, oggi in Campania ci sono 869 positivi. Se cresce la percentuale dei positivi, soprattutto non vaccinati, avremo gli ospedali di nuovo ingolfati. Il motivo di questa ripresa di contagia è abbastanza chiaro: pesano le centinaia di migliaia di mancate vaccinazioni, le manifestazioni irresponsabili dei no vax in alcune zone del Paese. Passano i mesi e la tutela man mano diminuisce”.

