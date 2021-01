De Luca: “Napoli, c’è bisogno di fiducia. Gattuso non va mandato via”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show‘, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco De Luca, de “Il Mattino”: “Tweet del Napoli? Sarebbe dovuto arrivare alle 20:00 di lunedì, perché sarebbe stato opportuno farla quanto prima. Alla fine, ciò che determina tutto è il risultato e che la relazione tra una società e l’allenatore dipende anche da quello. Anche di Ancelotti si aveva grande stima, ma gli ha dato un colpo ferale quando, due ore dopo la qualificazione agli ottavi, l’ha esonerato…“.

“Gattuso non va mandato via in questo momento, perché è tutto aperto, ma il discorso vale per ora, perché le verifiche in campo sono le più importanti. È una stagione particolare, mai come ora ci vuole pazienza e lucidità. La partita del Napoli a Verona è stata indecorosa e mi auguro che Gattuso convenga, ma bisogna guardare alla squadra con fiducia, penso che si possa competere per arrivare tra le prime 4...”.

“Nel calcio ne abbiamo viste tante, tutto è aperto. Conte aveva l’ombra di Allegri fino ad un mese fa, quest’ultima si è spostata sulla panchina della Roma che vive una situazione molto particolare. Non so se quello di De Laurentiis fosse un atto dovuto, ma finire con Gattuso è la giusta direzione“.