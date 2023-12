De Laurentiis:”Superlega necessita di imprenditori. Garcia? Dovevo cacciarlo il primo giorno”

Ormai è risaputo che Aurelio De Laurentiis non faccia giri di parole e lo dimostrano i numerosi interventi fatti dal presidente del Napoli negli anni. Il patron azzurro non è stato da meno anche ai taccuini del Corriere dello Sport, ai quali ha parlato delle sue sensazioni sulla Superlega: “Una sentenza che apre un precedente. La Superlega è stata una mossa sbagliata, che però ha sortito questo cambiamento. Adesso bisogna fare un ragionamento serio. Ho parlato con Florentino Perez e siamo d’accordo che serva mettere attorno a un tavolo alcuni veri imprenditori, non più e non solo presidenti nominali. Perché oggi il calcio è amministrato da persone anziane dal punto di vista anagrafico, ma soprattutto prive di visione”.

De Laurentiis si sofferma poi sull’approccio di Garcia come nuovo allenatore durante l’estate: “Ho capito che era il profilo sbagliato il giorno che l’ho presentato a Capodimonte. Avrei dovuto fare un coup de Théatre e dire: ve l’ho presentato, però adesso se ne va. Perché uno che arriva e dice ‘io non conosco il Napoli, non ho mai visto una partita’, insomma, già da quello avrei dovuto capire. E invece l’ho preso a ridere. Il fatto è che l’ha ripetuto altre volte. Sarebbe bastato che praticasse lo stesso calcio di Spalletti. Invece ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto per chiamarne uno che, come mi fu riferito ‘t’imballa i giocatori’. Sono dovuto restare a Castel Volturno da mattina a sera”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati