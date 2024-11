De Laurentiis: Scudetto pensiero ingannevole.

Messaggio social del Presidente del Napoli, in partenza per gli Stati Uniti, che serve soprattutto a stemperare le pressioni. Dopo la sconfitta interna subita contro l’Atalanta, a Napoli ha regnato lo sconforto. Il Patron azzurro si è sentito, evidentemente, motivato a riportare tutti alla calma. Con un suo classico tweer De Laurentiis, parla direttamente con i tifosi azzurri. Questo il testo del suo tweet:

“Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi che il verbo ricostruire, da me utilizzato la scorsa estate ha un significato preciso: è un percorso appena iniziato, ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta. Ho visto troppe reazioni improprie, ricostruire significa gettare le basi per un futuro duraturo, come è stato per 14 anni di fila” “Ci vuole tempo, pazienza e lavoro e soprattutto l’appoggio di tutti voi, perché Napoli è una squadra importante, ma anche la bandiera della città. Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole, può diventare un atto di presunzione”

Poi dichiara quali sono le reali ambizioni del Napoli, in questo anno:

“L’obiettivo di tutti noi è tornare in Europa, consapevoli che dovremmo batterci contro squadre importanti. Godiamoci questo splendido inizio di stagione, ricordiamoci che siamo una squadra in costruzione. Poi comunque mai dire mai…Forza Napoli”

Così parlò De Laurentiis, verrebbe da dire, per riportare tutti con i piedi per terra. Alla vigilia di una partita importante, come quella contro l’Inter. In questo modo il presidente partenopeo aiuta anche il suo allenatore, per alleggerire la squadra, da eccessive pressioni. Nel cuore di ogni tifoso, però, quel mai dire mai è più di una speranza.