De Laurentiis vs Lozano

Poche chiacchiere.

Il messaggio è chiarissimo e non fa eccezione di nome e curriculum.

Chi non si adegua, chi non sposa in pieno la politica De Laurentiis, è messo “da parte”. Spinto ai margini.

Prima la società, prima il Napoli poi i nomi. Nessuno è da potersi considerare fuori da questo discorso.

Ci si mette a disposizione quando si è in rosa e molto probabilmente più quando la società fiuta un affare.

In uscita.

Chi non rinnova, è un “nemico”.

Dopo Fabian Ruiz, questo è l’anno di Lozano.

Il messicano tiene sul filo De Laurentiis.

Rinnovo, Napoli, America, che fare?

De Laurentiis chiede chiarezza. Non solo chiede, esige.

È padre, padrone e direttore dell’azienda, non si accettano bastoni tra le ruote. Soprattutto non si accettano intermediari noiosi, accaniti ed affamati.

Va però accettata la possibilità che calciatori, i dirigenti e tutti gli interpreti del carrozzone, vogliano sentire il profumo dei nuovi paradisi finanziari.

Mls in pole position per Lozano.

La stessa lega del marziano Messi.

Occhi aperti.

L’ America ha progetti.

