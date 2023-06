De Laurentiis va sopra le righe…ma la risposta di Garcia e’ ancora piu’ sorprendente!

Aurelio De Laurentiis è un imprenditore decisamente ambizioso. Se all’inizio della scorsa stagione aveva parlato senza timori di scudetto, nel corso della conferenza stampa di Rudi Garcia è andato addirittura oltre. Lo scudetto non basta più al patron. L’obiettivo è quello di arrivare “almeno” alla finale di Champions League. “Si può anche perderla, l’importante è giocarla”, le dichiarazioni del massimo dirigente del club campano. Parole che, tuttavia, conoscendo le ambizioni di De Laurentiis, sorprendono relativamente.

La risposta di Rudi Garcia è stata invece decisamente più sorprendente almeno in relazione a quanto accaduto con i suoi predecessori. Se Luciano Spalletti, quando De Laurentiis parlò di scudetto, si limitò a una piccola smorfia, il francese ha invece non ha avuto timore nel dire la sua: “Ci sono squadre che hanno impiegato tanti anni per vincere la Champions. Io però parto per vincere ogni competizione”. E ancora: “La cosa che mi ha rassicurato è che il presidente è ambizioso. Vuol dire che mi darà una squadra di qualità”. Garcia ha tenuto testa a De Laurentiis sul piano comunicativo e non è facile per nessuno…

