De Laurentiis: Un Ego divenuto insostenibile! Appare un film già visto la conferenza stampa tenutasi ieri, al Konami Training Center di Castel Volturno, dove l’iniziale monologo incentrato su Spalletti, mostra la labilità di un Presidente ancora attaccato al treno scudetto, da quale lui stesso ha volutamente scelto di scendere con modalità di gestione alquanto discutibili

Un vero e proprio monologo dicevamo, dove le uniche domande, che hanno evidenziato la grande difficoltà del patron sono giunte dopo il racconto personale di una storia menzoniera riguardo al recente passato, la realtà mostra altre veridicità, tranciandosi dietro uno smisurato ego nel non volerr riconoscere che il problema principale potesse essere il suo carattere!

Basti pensare all’ ennesima responsabilità, e sinceramente sentire ancora prendersi le colpe ma non voler scendere dal piedistallo beh…, scaricata su altri rende l’idea di cosa si stia parlando. Concedete il plauso alla “vecchia”, ma sempre maestra, scuola di giornalismo, dove sia Antonio Giordano che Mimmo Carratelli, quest’ ultimo diretto e crudo, hanno definitivamente aperto il solco, che probabilmente, nessuno avrà l’ardire di seguire per non perdersi una bella pasta e fagioli in famiglia!

Quel ego smisurato divenuto insostenibile!

Come sottolineato, analizzando ciò che racconta lo show del presidente De Laurentiis di ieri, sono stati 116 minuti di uno spettacolo visto e rivisto, che ormai non serve a nessuno, oltre a mostrare poca credibilità ed ego smisurato, offende anche l’intelligenza di chi in presenza, smette di essere un pupo ed inizia a rispolverare quella verità mai mostrata dal proprietario del calcio Napoli! Vero Antonio Giordano?

Unico responsabile sgretolamento è Spalletti? Dentro certi rifiuti c’è una tua personalità invasiva e resterà questa l’anno prossimo? La risposta in sintesi è stata chiara, lui ha scelto il tecnico e non il Ds, che lui difese Spalletti dopo il terzo posto del suo primo anno, che se non ci fosse lui lo stadio non si farebbe? Che i soldi sono i suoi e lui non ha problemi ad investire.

Ore vi chiedo, Spalletti è colpevole? Risulta che il patron abbia fatto esborsi di proprio per finanziare oltre modo il rafforzamento del Napoli? Insigne, Mertens, Koulibaly e Ruiz chi li ha venduti? I rifiuti ad allenare il Napoli da dove derivano? È stato costruito uno stadio nuovo ad insaputa dei tifosi partenopei? Domande alle quali lascio a voi la risposta, avviando un analisi diversa ma certamente non cambierà la realtà, ormai trasparente anche ad occhio nudo

De Laurentiis, lei ha un caratteraccio lo sa?

La penultima domanda, che scuote la conferenza show del patron, giunge da un maestro del giornalismo napoletano, Mimmo Carratelli, che probabilmente stufo del comportamento di completo buonismo di tanti presenti, sulla falsa riga del collega Giordano mette la quinta e dice: L’ambiente Napoli non sembra tranquillo, con parecchi scontenti, pronti ad andare via. Si è chiesto se la causa è il suo carattere arrogante?

A questo punto si teme per l’incolumità del maestro! Scherzi a parte, poiché’ pochi secondi prima il patron aveva elogiato amplificando il proprio seguito agli articoli del Carratelli, improvvisamente però, tra pioggia e stalattiti, la sala si ferma, mentre il patron scuro in volto, fissa per qualche secondo il cronista, tipo scena per un dollaro d’ onore! Per poi rispondere:

“L’ho detto prima. Io ho detto che sono un imprenditore e partecipo, come in tutte le mie aziende, da quella dei gelati di cui mi occupo, le sale cinematografiche…. Lei forse ha frequentato il calcio che non è mai stato interpretato come lo interpreto io… Altri club hanno grandi personaggi di spessore che hanno rapporti con giornali e media e quindi ne parlano benissimo… il calcio e diventato nel tempo un’industria dell’intrattenimento, io vengo da lì, dai sogni”.

Usando un termine caro alla società attuale non c’è scatto alla risposta, o meglio, non sono io il problema ma sono gli altri che non si adeguano a me. Una sintesi realistica, quanto veritiera, che rafforza ancora una volta il timore che l’ego stia prendendo, irrimediabilmente, il sopravvento, dove tra film e serie tv, il Napoli appare prigioniero di una pubblicità regresso.

Ci si auspica una revisione, di pensiero e gestione, anche perché’ la stagione in corso potrebbe portare in casa azzurra, uno Tsunami tale da distruggere un gruppo vincente solo pochi mesi prima. Parlare del 2030( Beato chi lo vedrà), di stadi, guerre politiche, Superlega, sembra una vera e propria insalata, mancante pero’ di olio sale e limone…Le parole e le chiacchiere sono giunte ad un punto di non ritorno, speriamo che almeno il campo rimetta insieme i cocci, che l’ego smisurato sta tenendo lontano, i sogni vincenti di un popolo che ha visto scipparsi un sogno lungo ed atteso 33 anni, in soli tre mesi! Colpevoli? Sempre e solo gli altri e chiaro

