De Laurentiis sul ponte Tibetano

Mai così lontano eppur così tanto vicino al Napoli. De Laurentiis allo specchio. Come una moneta, le due facce sono combacianti e sinergiche.

Non è mai stato un tifoso ad litteram ma ora non può farne a meno.

Il capo d’azienda ora fa il tifo sfegatato per le sue scelte. Nello specifico Francesco Calzona.

Il presidente vive una condizione che potrebbe definirsi da “ponte tibetano”.

Mai così padrone del Napoli e mai così barcollante. Plenipotenziario e Responsabile.

Un attimo ne ha pieno possesso ed equilibrio, il passo dopo il percorso diventa infinitamente precario e rischioso.

La mossa Calzona è chiaramente la mossa della “disperazione” ma può in un attimo diventare principio di una trovata geniale. Avere tra le mani un copione perfetto ed affidarlo ad un regista sconosciuto ed emergente.

È accaduto con Carlo Verdone. Soltanto lui poteva dirigere i film in cui comparivano i suoi personalissimi personaggi.

De Laurentiis conosce il modo e

potrebbe aver individuato il tecnico del futuro. Semi sconosciuto, di “famiglia” e dalle richieste modiche.

Insomma uomo di fiducia. Poco rumore, profilo basso e devoto alla causa.

Perfetto per il modus aziendale di patron Aurelio.

Stasera il Barcellona, battezza il Napoli 5.3.

Domani avremo idee su cui riflettere.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati