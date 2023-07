De Laurentiis sui calciatori in scadenza: “Posso anche tenerli senza farli giocare…Giovanotti preda di agenti famelici”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è espresso in conferenza nel giorno della presentazione della maglietta scudettata sui calciatori in scadenza.

Di seguito le dichiarazioni del presidente:

“Abbiamo una lista di interventi. Sappiamo che abbiamo giocatori che sono arrivati alla fine del percorso. Lì devo decidere se allenarli nel ritiro o non allenarli per trovare altri lidi. Siccome sono giovanotti e preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività stupida, dico che non ho bisogno di nessuno. Posso anche tenerli senza farli giocare”.

https://www.persemprenapoli.it

