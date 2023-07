De Laurentiis spiega il significato scudetto per il Napoli: “Cosa significa quello Scudetto sulla maglia? Rappresenta un segno di libertà…”

Aurelio De Laurentiis, alla presentazione delle maglie scudetto su MSC Crociera, ha toccato tanti punti , tra cui anche quello del significato di questo tricolore vinto dopo ben 33 anni, dove toccando il “vecchio Napoli” e il Dio del Calcio, Diego Armando Maradona, mostra “l’ arroganza e baldanza” del vincete, soffermandosi su di un passato, da lui costruito, cvhe ormai ricordarlo serve solo a mostrare i limiti di una societa’, che e’ cresciuta certamente di Brand, ma non si puo’ definire eccellente nella gestione tecnica, visto che ogni volta, ora piu’ che mai, ci si dovrebbe assestare, tutti scappano. Ma la cosa che preoccupa di piu’ e che stavolta c’e’ una stagione straordinaria alle spalle, con tanti introiti ma ancora ad attendere clausole in entrata….nel frattempo perdi tre elementi e sei ancora alla ricerca del saldo di turno .Ma vediamo le dichiarazioni rilasciate ieri da Adl:

“Cosa significa quello Scudetto sulla maglia? Rappresenta un segno di libertà quel simbolo, la libertà di dire ‘guardate ci siamo anche noi, questo è appagante ed ha acceso ancora di più la nostra capacità di internazionalizzare il nostro brand, superando altre squadre che non erano falliti. Non dobbiamo mai dimenticare che non esistevamo più, per onorare la storia del Napoli e Maradona quando presi il Napoli dal fallimento la chiamammo Napoli Soccer con rispetto e dedizione. E si impara avendo percorso certi territori, ricevendo gli sputi sulla testa o barricandoci negli spogliatoi”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati