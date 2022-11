De Laurentiis rientrato…Per blindare Spalletti!

Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia dal suo lungo viaggio negli Stati Uniti, il presidente della SSC Napoli si era recato a Los Angeles per questioni riguardanti la sua attività di produttore cinematografico. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta della volontà del Napoli di rinnovare il contratto di Luciano Spalletti, andando oltre l’opzione per un anno fino al 2024. Il presidente partenopeo è molto soddisfatto del lavoro fin qui compito dal tecnico di Certaldo.

Sul quotidiano si legge: “E’ rientrato da un lungo viaggio a Los Angeles, per motivi di produzione. Quello dell’incontro con Spalletti è uno dei prossimi colloqui messi in programmi, ma considerando che è un periodo di vacanza – dopo il tour de force di 21 partite in meno di tre mesi -, è probabile che si rimanderà il tutto al ritiro in Turchia, ad Antalya, dove il Napoli andrà a inizio dicembre, e dove conta di esserci anche De Laurentiis proprio per stare vicino alla squadra. In quella occasione si metteranno le basi per continuare il sodalizio”.

