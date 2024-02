De Laurentiis ricorre al Tar: è scontro con il Comune di Napoli

Non si placano le tensioni che ormai da tempo caratterizzano il rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli. A Palazzo San Giacomo, infatti, non hanno preso per nulla bene il ricorso presentato dal patron azzurro in merito all’avviso di pagamento inoltrato dal Comune di Napoli per le spese relative ai 68 vigili urbani impiegati per la partita Napoli Real Madrid dell’ottobre scorso. Somma che si aggira intorno ai 12.000 euro.

Secondo l’indagine della Corte dei conti, il Comune di Napoli non ha incassato per sei anni quanto stabilito da una norma nazionale del 2017 secondo cui i vigili urbani impiegati in strada per eventi privati come partite di calcio o concerti musicali dovevano essere pagati dagli organizzatori che, però, a quanto pare non hanno mai versato un euro.

Le ragioni del Presidente

Il danno da contestare è poco più di 900 mila euro e a breve potrebbero scattare le richieste di risarcimento. Nelle ultime ore è stato registrato il ricorso al Tar da un privato d’eccezione: Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo non ne vuole sapere di pagare per i vigili poiché, dal suo punto di vista, gli eventi calcistici che si svolgono allo stadio Maradona sono riconducibili al novero di manifestazioni di grande interesse sociale e pubblico che dovrebbero essere esentati dal pagamento. Inoltre, è illogico e irrazionale, secondo il presidente della società partenopea, che il Comune pretenda il pagamento delle spese di polizia locale per eventi che si svolgono all’interno dell’impianto sportivo dallo stesso Comune dato in concessione per garantire un pubblico servizio.

Non è solo De Laurentiis, però, a lamentarsi di questa faccenda. Infatti, il nuovo regolamento comunale che prevede che siano gli organizzatori di un evento a pagare il servizio straordinario per la polizia municipale sta creando molti problemi anche a coloro che organizzano eventi decisamente meno redditizi di una partita di Champions League.

