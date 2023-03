De Laurentiis racconta il rammarico di uno scudetto perduto! Gli va “incontro” Ziliani, che “narra” di illeciti finalmente svelati…

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine del Premio Bearzot, ha inviato una frecciata alla Juventus pur senza nominarla esplicitamente:

“Scudetto? Se le regole fossero state diverse lo avremmo vinto anche in passato…”.

Chiaro il riferimento a quando gli azzurri lottavano punto a punto con la Vecchia Signora prima di soccombere nel finale. Si pensi all’ultima stagione di Maurizio Sarri. Le vicende giudiziarie che hanno colpito i bianconeri sembrano avallare la tesi del patron.

A De Laurentiis va in “soccorso”Ziliani…

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, spesso in polemica con il mondo Juventus e i suoi dirigenti, ha commentato su Twitter le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis:

“Purtroppo siamo un Paese di smidollati e non abbiamo la dignità avuta in Francia: cancellare i 7 Tour di Armstrong. La cosa che oggi un Paese serio farebbe è spazzare via i titoli vinti con falsi in bilancio, club succursali/banche, i mille illeciti finalmente svelati”.

