De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis starebbe meditando una vera e propria rivoluzione tecnica. Sarebbe una iattura, se dovesse verificarsi questo sospetto, soprattutto in merito alle prospettive future del calcio all’ombra del Vesuvio.

Il tutto legato ovviamente alla possibile qualificazione alla prossima Champions League da cui la squadra azzurra manca da un paio di stagioni.

Ridimensionamento degli obiettivi se a fine stagione gli azzurri non dovessero chiudere tra le prime quattro.

Secondo il quotidiano “Il Corriere dello Sport” le notizie sarebbero poco incoraggianti per i tifosi arrurri. Dopo la partenza a fine stagione del capitano Insigne, direzione Toronto, potrebbero essere sacrificati per ragioni di bilancio altri giocatori.

Non sarebbero dunque casuali la cessione prima di Manolas sostituito da Tuanzebe e quella successiva del Capitano, causato da un mancato rinnovo, conseguenza diretta di una notevole differenza tra le offerte presidenziali e la richiesta del 24 in azzurro. Ci potrebbero essere anche altre cessioni di peso. Il che determinerebbe un netto ridimensionamento di programmi e obiettivi della società partenopea.

Ovviamente conferme o smentite arriverebbero soltanto a fine stagione. Ma la fibrillazione da parte dei tifosi è già in atto, perchè più volte o forse meglio dire da sempre, il presidente produttore dei cinepanettoni ha voluto intraprendere la strada del bilancio sanato non in perdita. Utilizzando i diritti televisivi della partite internazionali e di campionato “accontendandosi” di piazzamenti dalla seconda posizione in giù.

La pandemia che ha causato sicuramente problemi di bilancio a tutte le società non può certo rappresentare un alibi per i mancati titoli o piazzamenti che una città come Napoli meriterebbe.

La mancanza di rispetto verso i tifosi napoletani è l’elemento caratterizzante della gestione del presidente che di napoletano ha ben poco.

